Свыше 50 млрд рублей могут выделить на развитие Кавказских Минеральных Вод

На комплексное развитие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба российского правительства во вторник.
"Такие объёмы финансирования обозначены в перечне мероприятий по развитию региона, утверждённом председателем правительства Михаилом Мишустиным ", - говорится в сообщении.
В список вошли 24 проекта. Речь, в частности, об улучшении состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры, ремонте дорог, привлечении инвестиций в объекты санаторно-курортного комплекса, создании общественных пространств.
По трём мероприятиям, связанным с реконструкцией и расширением очистных сооружений в Пятигорске и Минеральных Водах, механизмы финансирования уже определены.
Ещё по 21 мероприятию источники привлечения средств и сроки реализации подлежат уточнению. В их числе - строительство транспортных развязок, путепроводов, благоустройство курортных зон и парков, обустройство инвестиционных площадок.
В подписанный Мишустиным документ также вошли некоторые организационные мероприятия.
В частности, перечень предусматривает каталогизацию объектов, представляющих историко-культурную ценность, создание мастер-планов развития городов-курортов, разработку мер по улучшению экологической обстановки, формирование предложений по использованию механизмов государственно-частного партнёрства для совершенствования санаторно-курортного комплекса.
По данным пресс-службы, средства на реализацию большей части мероприятий планируется предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета. Докладывать в правительство о результатах работы в рамках перечня будет Минэкономразвития.
Отмечается, что принятый правительством документ позволит существенно повысить качество коммунальной и транспортной инфраструктуры в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, сделает регион ещё более привлекательным для российских и иностранных туристов.
Развитие туристического потенциала Кавказских Минеральных Вод обсуждалось во время рабочей поездки Мишустина в Ставропольский край. Эти вопросы также нашли отражение в перечне поручений председателя правительства по итогам совещания о развитии Северо-Кавказского федерального округа, которое состоялось 15 июня в Пятигорске.
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