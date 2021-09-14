Украина ожидает $750 млн 2-го транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - декабре

Украина ожидает $750 млн второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в конце ноября - декабре, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы ожидаем положительного завершения миссии. Мы ожидаем, что конец ноября - начало декабря - это дата, когда возможен транш МВФ", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
"Все условия, все бенчмарк-показатели из меморандума были выполнены", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что правительство не допускает негативного итога миссии, которая должна прибыть в Киев на следующей неделе.
"На сегодня мы не видим барьеров, чтобы положительно завершить миссию и получить транш", - добавил Шмыгаль.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.
Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.
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