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СНГ 14.09.2021 13:43

Украина ожидает $750 млн 2-го транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - декабре

Украина ожидает $750 млн второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в конце ноября - декабре, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ожидаем положительного завершения миссии. Мы ожидаем, что конец ноября - начало декабря - это дата, когда возможен транш МВФ", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Все условия, все бенчмарк-показатели из меморандума были выполнены", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что правительство не допускает негативного итога миссии, которая должна прибыть в Киев на следующей неделе.

"На сегодня мы не видим барьеров, чтобы положительно завершить миссию и получить транш", - добавил Шмыгаль.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]