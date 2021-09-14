Президент Молдавии обещала, что власти не станут вмешиваться в переговоры о новом контракте на поставки газа из РФ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство не будет вмешиваться в переговоры по новому контракту на поставку в республику российского газа.

"В данном случае переговоры ведут компании "Молдова-газ" и "Газпром". Речь идет о коммерческих отношениях между двумя экономическими агентами. По закону президент и правительство не должны вмешиваться в эти переговоры, так как не они обсуждают вопросы поставок газа и формирования цены", - сказала Санду в интервью телеканалу TV8.

Отвечая на вопросы, она не согласилась с тем, что участие правительства, которое является одним из соучредителей "Молдова-газа", позволило бы добиться более выгодной цены на газ.

"Наверно, цена вырастет. Но мы не можем повлиять на цену, обсуждение договора не входит в компетенцию президента. Порядок ценообразования зависит от условий контракта и цен на мировом рынке. Цену мы узнаем по результатам переговоров, которые сейчас ведет "Молдова-газ" - заявила Санду.

Действующий договор между "Молдова-газ" и "Газпромом" был подписан в 2008 году. Он ежегодно продлевался, но истекает 30 сентября 2021 года. Глава "Молдова-газ" Вадим Чебан заявил ранее, что осенью тарифы на газ существенно вырастут, такова тенденция на мировом рынке.

В ходе визита в Кишинев в первой половине августа замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что на его встрече с Санду эта проблема была затронута. "Что касается цен на газ, беспошлинного экспорта молдавской продукции на российский рынок - об этом надо договариваться (...) Обсуждали и газовую проблему, которая существует. Здесь необходим диалог, принять взаимовыгодные решения. Никто никому не должен делать подарки, но никто никого не должен ущемлять", - заявил тогда Козак.

АО "Молдова-газ" является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Деятельность предприятия и его зависимых обществ обеспечивает предоставление услуг для 740 тыс. потребителей в Молдавии, а также транзит газа на Балканы. В АО "Молдова-газ" 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому" (более 6,6 млн. акций); 35,33% - правительству Молдавии в лице Агентства публичной собственности (4,7 млн. акций); 13,44% - Приднестровью в лице комитета по управлению имуществом (1,79 млн. акций); еще 1,23% приходится на юридических и физических лиц, миноритарных акционеров.