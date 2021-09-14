Патрушев примет участие в заседании накануне саммита ОДКБ, где обсудят Афганистан

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетит Таджикистан, где обсудит обстановку в Афганистане с коллегами из стран ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"В Душанбе Николай Патрушев примет участие в совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - заявил Аношин.
"На заседании планируется обсудить военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, а также ситуацию в Афганистане", - сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что заседание состоится в среду, 15 сентября.
Ранее сообщалось, что 16 сентября на саммите ОДКБ с участием глав государств-членов организации, как ожидается, будет принято совместное заявление по Афганистану.
"Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ. Как ожидается, будет принят рад важных политических заявлений, в том числе совместное заявление государств-членов ОДКБ "О положении в Афганистане", - заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, в саммите в Душанбе примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В заседании также будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности, а также подписан ряд документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности войск ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами, рассмотрен бюджет ОДКБ на 2022 год", - сказал пресс-секретарь организации.
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