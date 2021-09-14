Байден обещал не оставлять Украину лицом к лицу с Россией, заявляют в Киеве

Президент США Джозеф Байден дал обещание, что не оставит Украину лицом к лицу с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нас, дипломатов, учат читать через множество слоев каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство", - сказал Кулеба в интервью газете The Independent.