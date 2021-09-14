Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с визитом в Турцию.
"По приглашению министра обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана, Гасанов и командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров во вторник отправились в Турцию", - сообщает министерство обороны Азербайджана.
"В рамках визита запланирован ряд встреч руководства Минобороны с военным руководством Турции. Гасанов также примет участие в "Дне наблюдателя высокого уровня" летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2021" в Конье", - сообщили в Минобороны.
Э.Шафиев
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