Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с визитом в Турцию.

"По приглашению министра обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана, Гасанов и командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров во вторник отправились в Турцию", - сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В рамках визита запланирован ряд встреч руководства Минобороны с военным руководством Турции. Гасанов также примет участие в "Дне наблюдателя высокого уровня" летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2021" в Конье", - сообщили в Минобороны.

Э.Шафиев