Госпитализирован президент Чехии

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован во вторник в госпиталь в Праге, сообщила в эфире чешского радио представитель лечебного учреждения Итка Зинке.
Никаких подробностей она не предоставила.
От комментариев отказался и пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
Советник президента Мартин Неедлы в свою очередь сообщил чешскому радио, что речь идет лишь о профилактическом обследовании.
Как долго Земан пробудет в госпитале, неизвестно.
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