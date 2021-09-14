Госпитализирован президент Чехии

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован во вторник в госпиталь в Праге, сообщила в эфире чешского радио представитель лечебного учреждения Итка Зинке.

Никаких подробностей она не предоставила.

От комментариев отказался и пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Советник президента Мартин Неедлы в свою очередь сообщил чешскому радио, что речь идет лишь о профилактическом обследовании.

Как долго Земан пробудет в госпитале, неизвестно.