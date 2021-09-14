Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0089 RUR   0.0234 GBR   2.3541 TRY   0.2015

Цена на нефть

13.09 $/bbl   WTI 70.45 0.73 Brent 73.51 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.09.2021 14:39

Госпитализирован президент Чехии

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован во вторник в госпиталь в Праге, сообщила в эфире чешского радио представитель лечебного учреждения Итка Зинке.

Никаких подробностей она не предоставила.

От комментариев отказался и пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Советник президента Мартин Неедлы в свою очередь сообщил чешскому радио, что речь идет лишь о профилактическом обследовании.

Как долго Земан пробудет в госпитале, неизвестно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Президент Чехии из-за больных ног пересел в инвалидное кресло Земан ждет скорого визита Алиева в Чехию Инвесторы из Чехии проявляют большой интерес к Азербайджану - Вондрачек Президент Алиев принял главу Палаты депутатов парламента Чехии Земан пригласил Алиева в Чехию ЕС уважает выбор Чехии, переизбравшей Земана на посту президента - представитель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]