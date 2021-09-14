Власти Азербайджана продлили на 12 месяцев субсидирование процентов по манатным кредитам, привлеченным поставщиками пшеницы

Правительство Азербайджана приняло решение продлить еще на 12 месяцев субсидирование со стороны Фонда развития предпринимательства (SIF) процентов по манатным кредитам, привлеченным поставщиками продовольственной пшеницы.
Согласно постановлению кабинета министров, срок действия субсидирования по процентам по таким кредитам, привлеченным со стороны поставщиков пшеницы, составит 24 месяца.
Правительство Азербайджана данную меру рассматривает как инструмент поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщалось ранее, субсидирование со стороны SIF процентов по манатным кредитам предпринимателей в ряде отраслях началось с марта 2020 года и рассчитано на срок не более 12 месяцев.
Р.Ахмедов
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