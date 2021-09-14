Президент Алиев поручил новым главам ИВ Шамкира и Джалилабада привлекать частные инвестиции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил новым главам ИВ Джалилабадского и Шамкирского районов привлекать частные инвестиции для развития этих районов.
«Вы должны стараться привлечь в районы инвестиции, как местные, так и иностранные. В этой сфере должна быть активность, так как без привлечения частных инвестиций страна не может развиваться так как мы этого хотим», - сказал Алиев во вторник в ходе приема в формате видеоконференции новых глав ИВ Джалилабадского и Шамкирского районов.
По словам Алиева, государство «не может все взвалить на себя».
Президент отметил, что работы по строительству и благоустройству в этих районах выполнены за счет государственных инвестиций и для предпринимателей должны быть созданы необходимые условия.
«Предпринимателям должна быть представлена возможность, чтобы они вкладывали свои средства, открывали новые рабочие места. Но в некоторых случаях, предприниматели сталкиваются с проблемами, им предъявляют необоснованные требования, требуют с них долю, в результате предприниматель уходит. Этому надо положить конец», - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что предприниматели должны быть уверены, что «будут выплачивать только налоги и больше ничего».
Б.Рустамбеков
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