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Бизнес и законодательство 14.09.2021 14:42

Президент Алиев поручил новым главам ИВ Шамкира и Джалилабада привлекать частные инвестиции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил новым главам ИВ Джалилабадского и Шамкирского районов привлекать частные инвестиции для развития этих районов.

«Вы должны стараться привлечь в районы инвестиции, как местные, так и иностранные. В этой сфере должна быть активность, так как без привлечения частных инвестиций страна не может развиваться так как мы этого хотим», - сказал Алиев во вторник в ходе приема в формате видеоконференции новых глав ИВ Джалилабадского и Шамкирского районов.

По словам Алиева, государство «не может все взвалить на себя».

Президент отметил, что работы по строительству и благоустройству в этих районах выполнены за счет государственных инвестиций и для предпринимателей должны быть созданы необходимые условия.

«Предпринимателям должна быть представлена возможность, чтобы они вкладывали свои средства, открывали новые рабочие места. Но в некоторых случаях, предприниматели сталкиваются с проблемами, им предъявляют необоснованные требования, требуют с них долю, в результате предприниматель уходит. Этому надо положить конец», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что предприниматели должны быть уверены, что «будут выплачивать только налоги и больше ничего».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]