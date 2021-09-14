Президент Алиев предупредил чиновников: «Каждый должен знать, что не сможет избежать ответственности»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил чиновников, что им не удастся избежать наказания и ответственности, если они будут уличены в коррупции и других должностных преступлениях.

«В последние годы к уголовной ответственности привлечены многие высокопоставленные чиновники, руководители местных и центральных органов исполнительной власти, а также бывшие руководители, министры и руководители. За что? За преступления, которые они совершили», - сказал Алиев, принимая в формате видеоконференции новых глав ИВ Шамкирского и Джалилабадского районов.

Алиев обратился ко всем чиновникам и предупредил их, что, если они не откажутся от грязных поступков в своей работе, их постигнет аналогичная участь. «Я даже сказал в одном из своих выступлений - если вы не хотите работать чисто, не занимайтесь этой работой, не соглашайтесь, иначе вас постигнет кара. Если вы несете эту ответственность, то, как я уже сказал, вы должны работать в рамках закона и оправдывать это высокое доверие. Вы должны работать так, чтобы граждане были довольны вами», - подчеркнул президент.

Глава государства также напомнил, что, согласно материалам следствия, главы ИВ нескольких районов получали деньги и взятки даже от наиболее социально узвимых слоев населения. «С целью снизить уровень безработицы, а также учитывая кризисную ситуацию в мире, социально-экономический кризис, пандемию, по моей инициативе для самых уязвимых кругов населения было открыто почти 100 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, где зарплата равна минимальной заработной плате. Им (чиновникам – ИФ) это показалось слишком много, и они держали платежные карты этих людей в своих кабинетах, снимали с них деньги. Такая бессовестность не вмещается ни в какие рамки», – посетовал Алиев.

Президент отметил, что чиновники позарились даже на гуманитарную помощь, направленную Фондом Гейдара Алиева семьям, нуждающимся в социальной защите.

«Имеются соответствующие видеокадры, всех их просмотрели и возненавидели людей, которые торговали частью гуманитарной помощи. Разве можно быть настолько подлым и бессовестным? Эти люди позорят себя, очерняют нашу власть. Если кто-то полагает, что это сойдет ему с рук, то он ошибается», - заявил глава государства.

Алиев заявил, что госчиновник должен быть примером для граждан, жизнь и комфорт населения зависят от деятельности государственного служащего.

«Они должны работать так, чтобы всегда быть рядом с людьми. Эта рекомендация всегда занимает особое место в моих советах. Вам я тоже говорю – вы должны быть среди людей, постоянно контактировать с ними, жить их заботами и стараться помочь людям по мере возможности», - подчеркнул президент.

Глава государства также коснулся темы тендеров, проводимых Исполнительными властями районов. «(…) арестованные главы исполнительной власти – речь идет не только о Джалилабадском и Шамкирском районах – грубо нарушали тендерные процедуры и в других районах. То есть, на тендерах, связанных с реализацией проектов, осуществляемых по государственной линии, государственных закупок, обычно побеждали компании, близкие к главе исполнительной власти или его заместителю. Почему? Потому что и здесь факты взяточничества и присвоения получали массовый характер, что наносит значительный ущерб госбюджету. Если бы не было фактов коррупции, взяточничества, то, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет, насколько расширились бы наши возможности», - добавил президент Алиев.

Э.Шафиев