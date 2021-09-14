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ТЭК 14.09.2021 22:32

СП Северстали и Linde отгрузило последний теплообменник для Амурского ГПЗ

Совместное предприятие "Северстали" и германской Linde - ООО "Линде Северсталь" - поставило третий спиральновитой теплообменник для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщает пресс-служба "Северстали".

Спиральновитые теплообменники используются при производстве гелия на установках выделения, сжижения и затаривания этого газа на Амурском ГПЗ. Вес третьего теплообменника составляет 52,4 тонны, диаметр корпуса - 1,8 м, длина - 15,77 м, тепловая мощность - 8,5 МВт, а пучок состоит из 480 трубок.

Как отмечается в сообщении, еще два теплообменника были отгружены в 2018 и в 2019 годах. Всего планировалось поставить по контракту три теплообменника.

Совместное предприятие "Северстали" с германской Linde специализируется на производстве спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.

Предприятие, которое с вхождением в него металлургической компании получило название "Линде Северсталь", было создано в июне 2017 года в рамках локализации производства спиральновитых теплообменников в России. Изначально у "Силовых машин" было 50% в этом СП. В 2018 году, после того как "Силовые машины" подпали под американские санкции, доля предприятия в СП была снижена до 26%, что вывело его из-под действия правила "50%+" (санкционные ограничения распространяются на все компании, в которых у фигуранта SDN List доля от контрольной и выше). Соответственно, Linde с середины 2020 года контролировала 74% в СП.

Предприятие рассчитано на выпуск пяти-шести теплообменников в год, было выведено на полную производственную мощность в 2020 году.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]