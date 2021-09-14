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СНГ 14.09.2021 18:03

В Белоруссии за сутки выявили более 1,6 тыс. случаев COVID-19, скончались 12 человек

В Белоруссии по данным на 14 сентября зарегистрированы 506 тыс. 591 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения во вторник.

По данным Минздрава, суточный прирост заболевших составил 1 тыс. 630 человек против 1 тыс. 888 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 941 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве. По данным на 13 сентября их было 3 тыс. 929.

Выздоровели 494 тыс. 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 13 сентября 494 тыс. 446), суточный прирост - 1 тыс. 115 человек, отметили в министерстве.

За минувшие сутки выполнено 9 тыс. 274 теста. Всего в стране проведено 8 млн 066 тыс. 129 тестов.

"Более 1 775 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 482 000 человек прошли полный курс вакцинации", - отметили в ведомстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]