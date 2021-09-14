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СНГ 14.09.2021 22:11

Путин обсудил с премьером Пакистана координацию подходов по Афганистану и развитие двусторонних отношений - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях", - говорится в сообщении.

При обмене мнениями по ситуации в Афганистане "выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях ее стабилизации", добавили в пресс-службе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]