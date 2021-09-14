Путин обсудил с премьером Пакистана координацию подходов по Афганистану и развитие двусторонних отношений - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях", - говорится в сообщении.

При обмене мнениями по ситуации в Афганистане "выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях ее стабилизации", добавили в пресс-службе.