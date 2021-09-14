Азербайджан увеличил поставки картофеля в РФ в 1,2 раза

Страны СНГ в этом году (по состоянию на 12 сентября) увеличили поставки в РФ картофеля, моркови и свеклы, входящих в состав овощей "борщевого набора", сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "Аргус-Фито".
В частности, поставки картофеля выросли в 2,6 раза, до 214,8 тыс. тонн с 82 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года. Наибольшие объемы ввезли Белоруссия (98,3 тыс. тонн), Азербайджан (84,7 тыс. тонн).
При этом Азербайджан по сравнению с прошлым годом нарастил поставки картофеля в 1,2 раза, передает "Интерфакс-Азербайджан".
Ввоз моркови из стран СНГ вырос на 14%, до 90,3 тыс. тонн с 78,9 тыс. тонн годом ранее. Азербайджан также является одним из поставщиков моркови в РФ.
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана провели тренировки по воздушно-десантной подготовке - Минобороны
Азербайджан и ЕС обсудили вопросы энергетического сотрудничества
ПАСЕ планирует 27 сентября провести дебаты по гуманитарным последствиям войны в Карабахе
В Азербайджане от COVID-19 скончались еще 33 человека
Facebook оштрафован на 21 млн руб. за отказ удалить запрещенный в РФ контент
Свыше 50 млрд рублей могут выделить на развитие Кавказских Минеральных Вод
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
ИВ Агсу направит свыше 500 тыс. манатов на ремонт городских дорог
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Путин обсудил с премьером Пакистана координацию подходов по Афганистану и развитие двусторонних отношений - Кремль
Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов
Боррель положительно оценивает сотрудничество с РФ по иранскому атому, обеспокоен российским присутствием в ЦАР
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Абоненты Bakcell могут перечислить средства в Фонд возрождения Карабаха посредством SMS
В Великом Новгороде (Россия) проходит XIX Международный фестиваль народного искусства и ремёсел «Садко»
Абоненты Nar теперь могут делать пожертвования в «Фонд возрождения Карабаха»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог