Азербайджан увеличил поставки картофеля в РФ в 1,2 раза

Страны СНГ в этом году (по состоянию на 12 сентября) увеличили поставки в РФ картофеля, моркови и свеклы, входящих в состав овощей "борщевого набора", сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "Аргус-Фито".

В частности, поставки картофеля выросли в 2,6 раза, до 214,8 тыс. тонн с 82 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года. Наибольшие объемы ввезли Белоруссия (98,3 тыс. тонн), Азербайджан (84,7 тыс. тонн).

При этом Азербайджан по сравнению с прошлым годом нарастил поставки картофеля в 1,2 раза, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ввоз моркови из стран СНГ вырос на 14%, до 90,3 тыс. тонн с 78,9 тыс. тонн годом ранее. Азербайджан также является одним из поставщиков моркови в РФ.