Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0089 RUR   0.0234 GBR   2.3541 TRY   0.2015

Цена на нефть

13.09 $/bbl   WTI 70.45 0.73 Brent 73.51 0.59

Погода в Баку

  ночь день

АПК 14.09.2021 18:07

Азербайджан увеличил поставки картофеля в РФ в 1,2 раза

Страны СНГ в этом году (по состоянию на 12 сентября) увеличили поставки в РФ картофеля, моркови и свеклы, входящих в состав овощей "борщевого набора", сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "Аргус-Фито".

В частности, поставки картофеля выросли в 2,6 раза, до 214,8 тыс. тонн с 82 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года. Наибольшие объемы ввезли Белоруссия (98,3 тыс. тонн), Азербайджан (84,7 тыс. тонн).

При этом Азербайджан по сравнению с прошлым годом нарастил поставки картофеля в 1,2 раза, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ввоз моркови из стран СНГ вырос на 14%, до 90,3 тыс. тонн с 78,9 тыс. тонн годом ранее. Азербайджан также является одним из поставщиков моркови в РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СНГ, ОВОЩИ


Похожие новости


Глава ЦИК РФ встретится с главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму Азербайджан увеличил в 2021г поставки в РФ плодоовощной продукции почти на 5% Более 700 тыс. граждан стран СНГ находятся в РФ нелегально - первый замглавы МВД Горовой Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму приступит к работе в конце августа Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве СНГ в борьбе с IT-преступлениями Путин внес в Думу на ратификацию соглашение о сотрудничестве СНГ в борьбе с IT-преступлениями

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]