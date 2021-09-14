Аэрофлот оценивает рынок авиаперевозок в РФ в 2021г в 109 млн пассажиров

Объем российского рынка авиаперевозок в 2021 году с учетом иностранных авиакомпаний может достичь уровня 109 млн пассажиров, прогнозируют в "Аэрофлоте".

"Объем российского рынка с учетом иностранных операторов должен превысить 100 млн пассажиров и может достичь уровня 109 млн пассажиров, что примерно на 26% меньше 2019 года", - сообщили в пресс-службе компании.

Отрасль останется в "красной зоне", констатируют в "Аэрофлоте". Хотя внутренний рынок уже вышел на "доковидный" уровень, полноценное восстановление международного сегмента ожидается только в 2024 году, считают в компании.

По прогнозу Минтранса РФ, только российские авиакомпании в 2021 году могут перевезти около 100 млн человек, из них 88 млн - внутри страны.

За 2019 год, по данным Росавиации, российские авиакомпании перевезли более 128,1 млн пассажиров: на международных линиях - более 55 млн, на внутренних - порядка 73 млн. В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, авиакомпании РФ обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в этом году может составить 47 млн человек, говорил гендиректор компании Михаил Полубояринов. Это на 55% больше, чем в 2020 году. За 2019 год группа перевезла 60,7 млн пассажиров.