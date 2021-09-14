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Транспорт и связь 14.09.2021 21:28

Аэрофлот оценивает рынок авиаперевозок в РФ в 2021г в 109 млн пассажиров

Объем российского рынка авиаперевозок в 2021 году с учетом иностранных авиакомпаний может достичь уровня 109 млн пассажиров, прогнозируют в "Аэрофлоте".

"Объем российского рынка с учетом иностранных операторов должен превысить 100 млн пассажиров и может достичь уровня 109 млн пассажиров, что примерно на 26% меньше 2019 года", - сообщили в пресс-службе компании.

Отрасль останется в "красной зоне", констатируют в "Аэрофлоте". Хотя внутренний рынок уже вышел на "доковидный" уровень, полноценное восстановление международного сегмента ожидается только в 2024 году, считают в компании.

По прогнозу Минтранса РФ, только российские авиакомпании в 2021 году могут перевезти около 100 млн человек, из них 88 млн - внутри страны.

За 2019 год, по данным Росавиации, российские авиакомпании перевезли более 128,1 млн пассажиров: на международных линиях - более 55 млн, на внутренних - порядка 73 млн. В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, авиакомпании РФ обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в этом году может составить 47 млн человек, говорил гендиректор компании Михаил Полубояринов. Это на 55% больше, чем в 2020 году. За 2019 год группа перевезла 60,7 млн пассажиров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, АЭРОФЛОТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]