Азербайджан и ЕС обсудили вопросы энергетического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана принял копии верительных грамот нового главы представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петра Михалко, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи, стороны обсудили существующее сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, в том числе недавние визиты высокого уровня в Азербайджан, подготовку к предстоящим встречам в рамках Восточного партнерства, новое двухстороннее соглашение (соглашение о стратегическом партнерстве ), которое ляжет в правовую основу двусторонних отношений, а также перспективы сотрудничества», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также были обсуждены стоящие на повестке различные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе реализация проектов в энергетической сфере и расширение сотрудничества в этой сфере.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков