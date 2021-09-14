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Внешняя политика 14.09.2021 20:09

Азербайджан и ЕС обсудили вопросы энергетического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана принял копии верительных грамот нового главы представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петра Михалко, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи, стороны обсудили существующее сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, в том числе недавние визиты высокого уровня в Азербайджан, подготовку к предстоящим встречам в рамках Восточного партнерства, новое двухстороннее соглашение (соглашение о стратегическом партнерстве ), которое ляжет в правовую основу двусторонних отношений, а также перспективы сотрудничества», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также были обсуждены стоящие на повестке различные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе реализация проектов в энергетической сфере и расширение сотрудничества в этой сфере.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]