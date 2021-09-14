Азербайджан и ЕС обсудили вопросы энергетического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана принял копии верительных грамот нового главы представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петра Михалко, сообщает МИД Азербайджана.
«В ходе встречи, стороны обсудили существующее сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, в том числе недавние визиты высокого уровня в Азербайджан, подготовку к предстоящим встречам в рамках Восточного партнерства, новое двухстороннее соглашение (соглашение о стратегическом партнерстве ), которое ляжет в правовую основу двусторонних отношений, а также перспективы сотрудничества», - отмечается в сообщении.
В ходе встречи также были обсуждены стоящие на повестке различные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе реализация проектов в энергетической сфере и расширение сотрудничества в этой сфере.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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