Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

Движение "Талибан"может столкнуться с дополнительными международными санкциями, если при управлении Афганистаном не будет выполнять то, что ожидает от них мировое сообщество, заявил во вторник глава госдепа США Энтони Блинкен.

"Трудно себе представить, что действующие санкции будут отменены (если талибы будут нарушать базовые права афганцев - ИФ). Более того, могут быть введены дополнительные санкции", - сказал он на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, говоря о санкциях СБ ООН против движения "Талибан".

Ранее США и многие другие страны предупреждали, что талибы должны, среди прочего, гарантировать соблюдение прав человека в Афганистане, а также - бороться против терроризма, если хотят, чтобы с них сняли санкции.