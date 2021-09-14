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Дальнее зарубежье 14.09.2021 21:50

Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

Движение "Талибан"может столкнуться с дополнительными международными санкциями, если при управлении Афганистаном не будет выполнять то, что ожидает от них мировое сообщество, заявил во вторник глава госдепа США Энтони Блинкен.

"Трудно себе представить, что действующие санкции будут отменены (если талибы будут нарушать базовые права афганцев - ИФ). Более того, могут быть введены дополнительные санкции", - сказал он на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, говоря о санкциях СБ ООН против движения "Талибан".

Ранее США и многие другие страны предупреждали, что талибы должны, среди прочего, гарантировать соблюдение прав человека в Афганистане, а также - бороться против терроризма, если хотят, чтобы с них сняли санкции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТАЛИБЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]