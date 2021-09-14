Демократы и республиканцы в Сенате США указали Блинкену на ошибки администрации Байдена при выводе войск из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник принимает участие в слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США, где недовольство действиями администрации президента Джо Байдена в той или иной степени выразили как демократы, так и республиканцы.

В начале слушаний демократ, председатель комитета сената США - демократ Боб Менендес- заявил, что "вывод военных США был очевидно и фатально ошибочным", а администрация Байдена "потерпела неудачу".

По его словам, сенат хочет выяснить, почему "сменявшие друг друга администрации на протяжении многих лет врали относительно того, насколько долго смогут выстоять афганские военные и правительство" без американской поддержки.

Менендес также выразил глубокое сожаление, что глава Пентагона Ллойд Остин отказался принять в слушаниях во вторник. Он не исключил, что воспользуется правом вызова министра на слушания посредством выдачи повестки.

Заместитель главы комитета, республиканец Джим Риш со своей стороны назвал "удручающей неудачей" вывод американского контингента из Афганистана. Он отметил, что считает главной задачей определить, кто конкретно допустил провал США в Афганистане. "В мире нет достаточного количества губной помады, чтобы превратить то, что произошло в Афганистане, во что-то красивое", - сказал он на слушаниях.

Со своей стороны, влиятельный конгрессмен-республиканец Марко Рубио выразил мнение, что быстрый захват власти в Афганистане движением "Талибан" было, вопреки заверениям администрации США, вполне предсказуемым.

"Если мы не смогли это увидеть, то речь идет о провале всей нашей политики, провале в сфере стратегического планирования", - сказал он.

"Кто-то не увидел это. Либо - не хотел видеть", - добавил он, комментируя заявления американских официальных лиц о том, что никто в Вашингтоне не предсказывал быстрого падения Кабула под натиском Кабула.

"Китай, Россия, Иран в этом случае видят, насколько мы некомпетентны...а Европейцы задумываются о том, являемся ли мы надежными союзниками", - подытожил Рубио.

Между тем, госсекретарь США Блинкен, как и на слушаниях в Палате представителей накануне, в ходе своего вступительного слова и ответов, пытался оправдать действия администрации Байдена и проблемы при эвакуации, возлагая, в частности, ответственность за это на экс-президента США Дональда Трампа.

"Дональд Трамп прекратил программу выдачи специальный виз, заблокировав въезд в США для афганцев, служивших вместе с американцами. Джо Байден возобновил ее, спас жизни и восстановил поддержку тем, кто сражался с нами", - сказал Блинкен.

Он вновь повторил свои слова о том, что более длительное присутствие американских военных в Афганистане не могло бы изменить ситуацию.

Ранее на госдеп, Пентагон и Белый дом обрушилась волна критики, как со стороны демократов, так и республиканцев, которые считают недостаточными действия ведомства по эвакуации американских граждан, а также сотрудничавших с ними афганцами из Афганистана.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

В августе талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая все его крупнейшие города.