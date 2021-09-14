Боррель: отношения между ЕС и Китаем изменились не в лучшую сторону

Отношения между Европейским союзом и Китаем с конца прошлого года изменились не в лучшую сторону и стали более сложными, констатировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"За последние месяцы многое изменилось в этих важных отношениях и не обязательно в лучшую сторону. Они становятся все более сложными", - говорится в заявлении Борреля, которое огласила во вторник в Европарламенте в Страсбурге комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен.
Боррель напомнил, что до конца 2020 года имели место позитивные шаги в развитии отношений. Стороны шли к восстановлению баланса в экономических связях и развитии "внутреннего набора инструментов для решения проблем". Это позволило завершить в декабре переговоры по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях.
Глава дипломатии ЕС дал понять, что, именно исходя из заинтересованности Китая в отношениях с Европой, страны союза согласовали санкции за нарушения прав человека против китайских чиновников в рамках глобального санкционного режима ЕС в области прав человека.
"Решение Китая ввести контрмеры, в том числе против членов Европарламента, просто за высказывания своего мнения привело к ухудшению отношений", - отметил Боррель.
"Китай остается все более напористой глобальной державой, которая не гнушается оказанием экономического давления на страны и субъектов, с политикой которых он не согласен. Разрыв в наших ценностях растет", - подчеркнул он.
Боррель призвал к солидарности стран ЕС. Они должны давать знать Китаю о неприемлемости определенных действий. Верховный представитель ЕС считает, что общий подход к отношениям с КНР остается в силе. Брюссель рассматривает эту державу "как партнера, конкурента и соперника".
В заявлении отмечается, что Китай для ЕС - ключевой экономический партнер и политический игрок, без которого невозможно эффективно решать глобальные проблемы. В то же время ЕС должен высказывать свое мнение, стоять на своем и не отступать в тех областях, где существуют фундаментальные разногласия, прежде всего по правам человека.
"Наша нынешняя структура отношений с Китаем полностью соответствует рекомендациям этого отчета. Наш общий подход включает в себя ключевые внешнеполитические цели, не зависящие от конкретных субъектов, такие как стратегическая автономия", - говорится в заявлении.
"Мы стремимся к международному сотрудничеству, которое сохраняет наши ценности и основанную на правилах многостороннюю систему. Мы налаживаем партнерские отношения с единомышленниками - и это выражено в стратегии ЕС по Индо-Тихоокеанскому региону", - добавил Боррель.
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