Глава Еврокомиссии и Макрон проведут саммит по европейской обороне

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном созовет саммит по европейской политике в области обороны.

"Под председательством Франции в Совете ЕС я и французский президент Эмманюэль Макрон организуем саммит по европейской обороне", - заявила фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

По ее словам, саммит необходим для проведения оценки угроз, с которыми сталкивается Европа, и разработки общего подхода по их устранению.

При этом председатель Еврокомиссии не уточнила каких-либо сроков проведения саммита.