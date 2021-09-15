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Дальнее зарубежье 15.09.2021 14:12

Глава Еврокомиссии и Макрон проведут саммит по европейской обороне

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном созовет саммит по европейской политике в области обороны.

"Под председательством Франции в Совете ЕС я и французский президент Эмманюэль Макрон организуем саммит по европейской обороне", - заявила фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

По ее словам, саммит необходим для проведения оценки угроз, с которыми сталкивается Европа, и разработки общего подхода по их устранению.

При этом председатель Еврокомиссии не уточнила каких-либо сроков проведения саммита.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ОБОРОНА, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]