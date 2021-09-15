Азербайджан на фоне восстановительных работ в Карабахе и Зангезуре увеличил производство стройматериалов на 64%

В Азербайджане в январе-августе 2021 года произведено стройматериалов на сумму 525,2 млн манатов, что на 64,3% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, объем производства цемента составил 2 млн 222,5 тыс. тонн, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Строительного гипса за январь-август произведено 17,1 тыс. тонн (рост на 32,6%), строительных блоков и кирпичей из цемента – 57,7 тыс. тонн (рост на 98,3%), готовой бетонной смеси – 1 млн 730,9 тыс. тонн (рост 38,5%), строительной извести – 24,2 тыс. тонн (рост на 16,3%), строительного кирпича – 391,8 тыс. кубометров (рост на 15,6%), обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них – 27,151 тыс. тонн (рост на 65,9%), сборных конструкций из бетона – 48,4 тыс. кубометров (рост в 2,2 раза).
Спад в отчетный период имел место только в производстве асфальта – 88,7 тыс. тонн (спад на 20,2%).
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана в настоящее время осуществляет масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти работы стимулируют рост производства стройматериалов.
Б.Рустамбеков
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