Песков не знает, проходил ли Путин ревакцинацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, ревакцинировался ли глава государства от коронавируса, но отметил, что у него по-прежнему большое количество антител.
"Мне неизвестно о том, что он ревакцинировался", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля отметил, что "у президента по-прежнему достаточно высокие титры антител".
Одновременно Песков напомнил о рекомендациях Минздрава России о необходимости ревакцинироваться.
"Есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в Lancet о том, что они поставили под вопрос необходимость постоянной популяционной ревакцинации", - сказал он.
"Все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением, в том числе эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации", - добавил Песков.
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