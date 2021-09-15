Песков не знает, проходил ли Путин ревакцинацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, ревакцинировался ли глава государства от коронавируса, но отметил, что у него по-прежнему большое количество антител.

"Мне неизвестно о том, что он ревакцинировался", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля отметил, что "у президента по-прежнему достаточно высокие титры антител".

Одновременно Песков напомнил о рекомендациях Минздрава России о необходимости ревакцинироваться.

"Есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в Lancet о том, что они поставили под вопрос необходимость постоянной популяционной ревакцинации", - сказал он.

"Все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением, в том числе эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации", - добавил Песков.