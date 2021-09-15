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СНГ 15.09.2021 13:42

Песков не знает, проходил ли Путин ревакцинацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, ревакцинировался ли глава государства от коронавируса, но отметил, что у него по-прежнему большое количество антител.

"Мне неизвестно о том, что он ревакцинировался", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля отметил, что "у президента по-прежнему достаточно высокие титры антител".

Одновременно Песков напомнил о рекомендациях Минздрава России о необходимости ревакцинироваться.

"Есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в Lancet о том, что они поставили под вопрос необходимость постоянной популяционной ревакцинации", - сказал он.

"Все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением, в том числе эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации", - добавил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕВАКЦИНАЦИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]