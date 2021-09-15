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Финансы 15.09.2021 13:46

Fitch запускает проект ESG-рейтингов Sustainable Fitch

Fitch Group запускает проект Sustainable Fitch, в рамках которого предложит клиентам широкий круг продуктов для оценки факторов устойчивого развития - экологических, социальных и факторов корпоративного управления (Environmental, Social and Governance, ESG).

Как говорится в сообщении агентства, ESG-рейтинги от Sustainable Fitch будут оценкой ESG-профилей организаций и финансовых инструментов.

"В их основе лежат четкие методологии, а исходные данные получаются с использованием тех же принципов и платформ, что и кредитные рейтинги Fitch", - отмечается в пресс-релизе.

В агентстве подчеркивают, что ESG-рейтинги, которые будет публиковать Sustainable Fitch, не являются кредитными рейтингами.

"Они разработаны для того, чтобы помочь участникам рынка оценить относительное качество ESG-факторов финансовых инструментов и компаний", - говорится в пресс-релизе.

Новые ESG-рейтинги обеспечат "объективную и полную оценку ESG-характеристик организации или инструмента", обещают в Fitch.

В основе проекта Sustainable Fitch - скоринговая система для оценки влияния ESG-факторов на кредитные рейтинги (ESG Relevance Scores), которую Fitch использует с 2019 года. В настоящее время агентство использует эту систему для оценки рейтингов свыше 10,5 тыс. эмитентов и инструментов.

Продукты Sustainable Fitch будут включать в себя кредитный анализ с помощью скоринговой системы, оценку климатических рисков, а также анализ собственно ESG-факторов.

Главой подразделения Sustainable Fitch станет управляющий директор и глава глобальной группы устойчивого финансирования Fitch Эндрю Стил.

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Тэги: США, FITCH, ESG, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]