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СНГ 15.09.2021 13:48

Песков: в окружении президента меры профилактики не смягчались

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчения профилактических мер в окружении главы государства не было.

"Все идет в обычном режиме, но, разумеется, мы живем в такое время, когда все-таки обычная активность не дает возможности полностью застраховаться от таких случаев", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, как в периметре президента оказался человек с вирусом и не было ли снижения карантинных мер в окружении главы государства.

"Случился ковид, случился вирус, который очень коварный и подобная лишний раз доказывает коварность и опасность этого вируса, и необходимость принятия соответствующих мер для минимизации рисков", - отметил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОКРУЖЕНИЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]