Песков: в окружении президента меры профилактики не смягчались

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчения профилактических мер в окружении главы государства не было.

"Все идет в обычном режиме, но, разумеется, мы живем в такое время, когда все-таки обычная активность не дает возможности полностью застраховаться от таких случаев", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, как в периметре президента оказался человек с вирусом и не было ли снижения карантинных мер в окружении главы государства.

"Случился ковид, случился вирус, который очень коварный и подобная лишний раз доказывает коварность и опасность этого вируса, и необходимость принятия соответствующих мер для минимизации рисков", - отметил Песков.