Путин и Токаев обсудили тему Афганистана, борьбу с коронавирусом

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества - обстоятельно обсуждена афганская проблематика.

Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции.

Условлено о продолжении контактов, говорится в сообщении.