Президент Алиев открыл новую подстанцию «Бузовна-1» в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии 110/35/10 кВ-ной подстанции «Бузовна-1» в Хазарском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Алиев был проинформирован, что новая подстанция играет важную роль в обеспечении электроэнергией бакинских поселков Бузовна, Загульба, Албалылыг, Бильгах, Нардаран, Маштага, ряда государственных объектов, туристических объектов, зон отдыха.

Подстанция оснащена самым современным оборудованием и подключена к диспетчерской системе SCADA, управляемой дистанционно.

ОАО «Азеришыг» при строительстве новых подстанций в Баку, прокладку кабелей осуществляет посредством подземных труб и туннелей, что увеличивает срок эксплуатации в два-три раза.

Б.Рустамбеков