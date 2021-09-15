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ТЭК 15.09.2021 14:21

Президент Алиев открыл новую подстанцию «Бузовна-1» в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии 110/35/10 кВ-ной подстанции «Бузовна-1» в Хазарском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Алиев был проинформирован, что новая подстанция играет важную роль в обеспечении электроэнергией бакинских поселков Бузовна, Загульба, Албалылыг, Бильгах, Нардаран, Маштага, ряда государственных объектов, туристических объектов, зон отдыха.

Подстанция оснащена самым современным оборудованием и подключена к диспетчерской системе SCADA, управляемой дистанционно.

ОАО «Азеришыг» при строительстве новых подстанций в Баку, прокладку кабелей осуществляет посредством подземных труб и туннелей, что увеличивает срок эксплуатации в два-три раза.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОДСТАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]