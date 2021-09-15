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Внешняя политика 15.09.2021 14:43

Президент Алиев назначил главу представительства Азербайджана при ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил посла страны в Бельгии Вагифа Садыгова главой представительства Азербайджана при Европейском союзе.

Распоряжение президента Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ, ДОЛЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]