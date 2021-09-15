Universal Music может получить оценку в 33 млрд евро в ходе IPO

Французский медиаконгломерат Vivendi SA на следующей неделе выделит Universal Music Group (UMG) в самостоятельную компанию, акции которой будут размещены на бирже Euronext Amsterdam.
Как сообщает MarketWatch, звукозаписывающая компания рассчитывает получить оценку в 33 млрд евро в ходе IPO.
В прошлом месяце она продала 10%-ную долю UMG компании миллиардера Билла Акмана Pershing Square Holdings. В рамках этой сделки UMG была оценена в 35 млрд евро.
Ранее Vivendi объявила, что распределит 60% акций UMG между собственными акционерами. Порядка 20% компании принадлежит конгломерату китайских инвесторов во главе с Tencent.
Торги акциями UMG начнутся 21 сентября, говорится в проспекте IPO компании.
Universal Music является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles, а также Боба Дилана.
В прошлом году выручка компании составила порядка 7,4 млрд евро, почти половину выручки Vivendi.
Акции Vivendi теряют в цене 1,7% на торгах в Париже в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 21%.
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