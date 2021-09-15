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ТЭК 15.09.2021 17:44

Вице-премьер Борисов поддерживает идею введения обратного акциза на пропилен для НПЗ

Производство пропилена на нефтеперерабатывающих заводах стоит поддерживать за счет введения обратного акциза на него, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По мнению Борисова, этот механизм поддержки может быть интересен для проектов "Роснефти", ВНХК, "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НПЗ, ПРОПИЛЕН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]