Вице-премьер Борисов поддерживает идею введения обратного акциза на пропилен для НПЗ

Производство пропилена на нефтеперерабатывающих заводах стоит поддерживать за счет введения обратного акциза на него, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По мнению Борисова, этот механизм поддержки может быть интересен для проектов "Роснефти", ВНХК, "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа".