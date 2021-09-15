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ТЭК 15.09.2021 19:19

Армения просит Россию не повышать цену на газ

Армения надеется, что цена на поставляемый из России природный газ не будет повышена в 2021 году, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

"Переговоры с ПАО "Газпром" носят перманентный характер. Пытаемся говорить, как минимум, о сохранении существующей цены, а не повышении", - сказал Григорян в среду в парламенте Армении.

"Ничего неожиданного в ближайшее время не произойдет. Надеемся, что в этом году удастся сохранить цену на газ на границе", - отметил Григорян.

Ранее Ереван обратился в "Газпром" с просьбой начать переговоры о снижении цены газа.

Цена российского газа для Армении установлена на уровне $165 за 1 тыс. кубометров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]