Армения просит Россию не повышать цену на газ

Армения надеется, что цена на поставляемый из России природный газ не будет повышена в 2021 году, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

"Переговоры с ПАО "Газпром" носят перманентный характер. Пытаемся говорить, как минимум, о сохранении существующей цены, а не повышении", - сказал Григорян в среду в парламенте Армении.

"Ничего неожиданного в ближайшее время не произойдет. Надеемся, что в этом году удастся сохранить цену на газ на границе", - отметил Григорян.

Ранее Ереван обратился в "Газпром" с просьбой начать переговоры о снижении цены газа.

Цена российского газа для Армении установлена на уровне $165 за 1 тыс. кубометров.