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Дальнее зарубежье 15.09.2021 18:00

В "Билайне" назвали ложью заявление Саакашвили о передаче данных абонентов в Грузии одной из политических партий

В компании "Вион Грузия" (бренд "Билайн") опровергают заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что сотовый оператор передал данные абонентов одной из грузинских политических партий.

Как сказано в распространенном в среду заявлении компании, частная компания "Билайн", как член международной группы (VEON), дистанцируется от всякой политической активности.

В компании подчеркивают, что данные абонентов хранятся в соответствии со строгими стандартами.

"Безопасное хранение связанной с абонентами информации, кроме существующих в компании норм, также обеспечивает внедренная в "Билайн" ведущая технология, которая полностью соответствует как местному законодательству, так и существующим международным требованиям защиты данных", - говорится в заявлении.

В этой связи в компании назвали "полной ложью" заявление о том, что "Билайн" якобы передает данные абонентов какой-либо политической партии или любому другому субъекту.

В среду Саакашвили написал в социальных сетях, что "российская компания "Билайн" из своего грузинского филиала передала весь список абонентов партии экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию"".

"Эта компания на сегодняшний день полностью контролируется российским ФСБ", - заявил Саакашвили.

"Вион Грузия" входит в состав ведущей международной группы VEON, чей головной офис находится в Амстердаме. Акции VEON размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). VEON предоставляет основные телекоммуникационные и цифровые услуги 212 млн потребителей в 9 странах мира.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]