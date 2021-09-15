В компании "Вион Грузия" (бренд "Билайн") опровергают заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что сотовый оператор передал данные абонентов одной из грузинских политических партий.
Как сказано в распространенном в среду заявлении компании, частная компания "Билайн", как член международной группы (VEON), дистанцируется от всякой политической активности.
В компании подчеркивают, что данные абонентов хранятся в соответствии со строгими стандартами.
"Безопасное хранение связанной с абонентами информации, кроме существующих в компании норм, также обеспечивает внедренная в "Билайн" ведущая технология, которая полностью соответствует как местному законодательству, так и существующим международным требованиям защиты данных", - говорится в заявлении.
В этой связи в компании назвали "полной ложью" заявление о том, что "Билайн" якобы передает данные абонентов какой-либо политической партии или любому другому субъекту.
В среду Саакашвили написал в социальных сетях, что "российская компания "Билайн" из своего грузинского филиала передала весь список абонентов партии экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию"".
"Эта компания на сегодняшний день полностью контролируется российским ФСБ", - заявил Саакашвили.
"Вион Грузия" входит в состав ведущей международной группы VEON, чей головной офис находится в Амстердаме. Акции VEON размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). VEON предоставляет основные телекоммуникационные и цифровые услуги 212 млн потребителей в 9 странах мира.
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