Поставки газа по газопроводу "Северный поток 2" не начнутся 1 октября, как ранее сообщало агентство Bloomberg.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопрос: "В СМИ проходила информация, что поставки по "Северному потоку 2" могут начаться уже 1 октября, это так?", сказал журналистам: "Нет. 1 октября поставки ещё не начнутся".