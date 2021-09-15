В КНДР пригрозили разрывом отношений с Южной Кореей

В КНДР предупредили о возможном разрыве отношений с Южной Кореей, если из Сеула продолжат звучать "неуместные" заявления в адрес Пхеньяна, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на ЦТАК.

Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что комментарии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина "относительно возможностей новых южнокорейских ракет достичь КНДР нелогичны и прискорбны", отмечают СМИ. По ее словам, они могут привести к "разрыву отношений, если Мун Чжэ Ин продолжит порочащие репутацию Севера заявления".

Ранее президент Южной Кореи по итогам испытаний баллистической ракеты подводного базирования заявил, что эти ракеты очень важны для обеспечения сдерживания угроз и для обеспечения национальной обороны.

Также Мун Чжэ Ин распорядился в ближайшее время провести заседание Совета нацбезопасности для обсуждения вопросов, связанных с пусками КНДР двух баллистических ракет в среду.