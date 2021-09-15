Побег Гани из Афганистана сорвал сделку с талибами о политическом переходе и контроле над Кабулом - Халилзад

Решение Ашрафа Гани, занимавшего пост президента Афганистана, покинуть страну во время наступления "Талибана" сорвало заключение соглашения с членами этого движения, заявил спецпредставитель США Залмай Халилзад.
В интервью изданию Financial Times Халилзад указал, что отъезд Гани привел к "срыву в последнюю минуту заключения соглашения с "Талибаном", нацеленного на то, чтобы не допустить попадания Кабула в руки исламистов, и на то, чтобы начать переговоры о политическом переходном процессе".
Он отметил, что у США "даже в самом конце было соглашение с талибами о том, что они не будут входить в Кабул", но решение Гани покинуть Афганистан привело к вакууму в сфере безопасности, из-за чего талибы вошли в Кабул в тот же день, а после вызвало "хаотичную эвакуацию гражданских лиц и военных и положило конец переговорам в Дохе".
"После того, как Гани сбежал, возникли вопросы, связанные с законом и правопорядком... Талибы спросили: "Вы будете нести ответственность за безопасность Кабула теперь?"... А что случилось потом, вы сами знаете. Мы не собирались брать эту ответственность", - добавил американский спецпредставитель.
По его словам, "США не несут ответственность за то, что они (афганское правительство и талибы - ИФ) не вели переговоры, или что одна из сторон вышла".
Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.
Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.
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