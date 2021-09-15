Премьер Армении выразил готовность к началу переговоров о нормализации отношений с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении поднять тему нормализации отношений с Турцией на саммите ОДКБ в Душанбе.

"Мы получили позитивные импульсы из Турции о начале разговора. И правительство Армении выразило готовность начать разговор о нормализации отношений, открытия коммуникаций. Предполагается, что должны последовать конкретные действия для начала разговора", - сказал Пашинян в среду в парламенте Армении.

По его словам, правительство Армении готово действовать в рамках этой логики.

"Сегодня состоится мой визит в Душанбе, где буду принимать участие в саммите ОДКБ, во время которого Армения возьмет председательство в организации. И на саммите я затрону также эту тему (отношений с Турцией - ИФ)", - сообщил Пашинян.