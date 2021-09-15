В Баку состоялась встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана состоялась рабочая встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси, говорится в сообщении Минобороны АР.

"Встреча была организована в соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси и была посвящена обмену опытом в области финансового обеспечения. В частности, между должностными лицами и специалистами структур, ответственными за финансовую и бюджетную сферы министерств обороны обеих стран, состоялся обмен мнениями. Были заслушаны предложения по вопросам финансового обеспечения и применения передового опыта", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

А.Салаева