Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0233 GBR   2.3473 TRY   0.2013

Цена на нефть

14.09 $/bbl   WTI 70.46 0.01 Brent 73.60 0.09

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.09.2021 19:00

Нефть дорожает больше чем на 3%, Brent выше $76 за баррель

Нефть продолжает дорожать после выхода данных о запасах топлива в США, цены находятся на максимальных отметках с начала августа.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 подорожали на 3,4% (на $2,45) - до $76,05 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 3,6% (на $2,54) - до $73 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд.

Резервы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю уменьшились на 5,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]