Элизабет Трасс сменит Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании

Бывший министр Великобритании по международной торговле Элизабет Трассназначена главой британского МИД, сообщили в среду на Даунин-стрит.
На этом посту она сменит Доминика Рааба, который теперь станет министром юстиции.
Согласно британским СМИ, Трасс станет второй в истории Великобритании женщиной, которая возглавит МИД Великобритании. В разное время она входила в кабинет министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.
Ранее в среду британский министр юстиции Роберт Бакленд и министр по делам жилищного строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик сообщили, что их сняли с занимаемых должностей.
Представитель британского премьера Бориса Джонсона ранее отмечал, что перестановки в правительстве "создадут сильную и единую команду для того, чтобы лучше восстановить страну после пандемии".
Британские СМИ отмечают, что министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сохранила свой пост.
Рааб подвергся сильной критике британских СМИ и оппозиции в августе, когда выяснилось, что во время решающего наступления движения "Талибан" он не стал возвращаться из отпуска в Лондон.
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