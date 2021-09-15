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Дальнее зарубежье 15.09.2021 19:29

Элизабет Трасс сменит Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании

Бывший министр Великобритании по международной торговле Элизабет Трассназначена главой британского МИД, сообщили в среду на Даунин-стрит.

На этом посту она сменит Доминика Рааба, который теперь станет министром юстиции.

Согласно британским СМИ, Трасс станет второй в истории Великобритании женщиной, которая возглавит МИД Великобритании. В разное время она входила в кабинет министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

Ранее в среду британский министр юстиции Роберт Бакленд и министр по делам жилищного строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик сообщили, что их сняли с занимаемых должностей.

Представитель британского премьера Бориса Джонсона ранее отмечал, что перестановки в правительстве "создадут сильную и единую команду для того, чтобы лучше восстановить страну после пандемии".

Британские СМИ отмечают, что министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сохранила свой пост.

Рааб подвергся сильной критике британских СМИ и оппозиции в августе, когда выяснилось, что во время решающего наступления движения "Талибан" он не стал возвращаться из отпуска в Лондон.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]