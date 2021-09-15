Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу провел встречу с главой МИД Азербайджана

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в среду прибыл с визитом в Баку.

Об этом Клаар написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Клаар подчеркнул, что уже провел "хорошую и обстоятельную встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым".

"Теперь с нетерпением жду возможности насладиться теплым бакинским вечером", - добавил спецпредставитель ЕС.

А.Салаева