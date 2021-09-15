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Внешняя политика 15.09.2021 19:31

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу провел встречу с главой МИД Азербайджана

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в среду прибыл с визитом в Баку.

Об этом Клаар написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Клаар подчеркнул, что уже провел "хорошую и обстоятельную встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым".

"Теперь с нетерпением жду возможности насладиться теплым бакинским вечером", - добавил спецпредставитель ЕС.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]