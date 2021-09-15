Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу провел встречу с главой МИД Азербайджана

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в среду прибыл с визитом в Баку.
Об этом Клаар написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
Клаар подчеркнул, что уже провел "хорошую и обстоятельную встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым".
"Теперь с нетерпением жду возможности насладиться теплым бакинским вечером", - добавил спецпредставитель ЕС.
А.Салаева
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