В Берлине грозят пересмотреть вопрос о пребывании своих военных в Мали, если там появятся российское наемники

Германия пересмотрит мандаты на пребывания ее военных в Мали, если в этой африканской стране начнет работать "ЧВК Вагнер", заявила министр обороны страны Аннегрет Крамп-Каренбауэр.

"Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, это будет ставить под вопрос мандат бундесвера в рамках МИНУСМА и EUTM, и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы", - написала министр в среду в Twitter.

По словам Крамп-Карренбауэр, "если правительство Мали заключает подобные договоренности", то это будет противоречить "всему, что Германия, Франция, ЕС и ООН делают в Мали уже 8лет".

Во вторник французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.

Более 400 военных ФРГ участвуют в комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Кроме того, Германия - участник миссии ЕС EUTM Mali, целью которой является обучение подразделений малийской армии.