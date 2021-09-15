Газопровод "Северный поток 2" - опасный для Европы проект, заявила в среду кандидат на должность постоянного представителя США при НАТО Джулиан Смит.
"Этот трубопровод - плохая сделка. Речь идет о геополитическом проекте", - сказала она на слушаниях в сенате. По мнению Смит, газопровод ставит под угрозу "безопасность Европы, особенно - Украины".
Она отметила, что в случае одобрения сенатом ее кандидатуры "готова работать в Брюсселе над тем, каковы будут последствия (реализации проекта газопровода - ИФ)".
В настоящее время сразу два сенатора-республиканца блокируют процесс утверждения в сенате претендентов на руководящие должности в госдепе. В частности, это делает сенатор Тед Круз, который таким образом протестует против слишком мягкого, на его взгляд, подхода администрации США к теме "Северного потока 2".
Оба сенатора не могут полностью блокировать процесс утверждения чиновников, однако вполне способны существенно замедлить его.
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