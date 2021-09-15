Россия опережает Запад в области создания оружия нового поколения - Борисов

Россия ушла далеко вперед в области создания оружия на новых физических принципах, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран. И впервые за все это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия", - сказал Борисов журналистам в рамках Тюменского нефтегазового форума.
По словам Борисова, Россия также опережает Запад в области "создания оружия на новых физических принципах". Он заявил, что для этого оружия применяются "новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности".
"Сейчас мы имеем серьезное преимущество в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", - сказал вице-премьер.
Борисов также сказал, что Минобороны РФ уделяет большое внимание подготовке кадров в военных учебных заведениях, в том числе по применению робототехнических комплексов.
По его словам, начиная с 2012 года, по решению министра обороны Сергея Шойгу восстановлена численность курсантов и вернулись в программы обучения востребованные военные дисциплины. "Раньше было не совсем обдуманное сокращение офицерского состава, и число курсантов исчислялось единицами. Сейчас набор восстановлен, и в военные вузы огромный спрос и конкурс", - заявил Борисов.
Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили ситуацию в регионе
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу провел встречу с главой МИД Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси
Казахстан в январе-августе снизил добычу нефти на 4%, газа - на 7%
Украина в январе-августе купила нефти у Азербайджана на $288 млн
В ООН призвали наложить мораторий на использование технологий ИИ, которые нарушают права человека
Мальчик из России скончался от отравления в Турции
В Азербайджане зафиксировано незначительное снижение новых случаев заражения COVID-19
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!
Yelo Bank поддержал школьников из села Джоджуг Марджанлы
Банк Республика реализовал специальный проект для детей шехидов и гази
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог