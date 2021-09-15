Россия опережает Запад в области создания оружия нового поколения - Борисов

Россия ушла далеко вперед в области создания оружия на новых физических принципах, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран. И впервые за все это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия", - сказал Борисов журналистам в рамках Тюменского нефтегазового форума.

По словам Борисова, Россия также опережает Запад в области "создания оружия на новых физических принципах". Он заявил, что для этого оружия применяются "новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности".

"Сейчас мы имеем серьезное преимущество в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", - сказал вице-премьер.

Борисов также сказал, что Минобороны РФ уделяет большое внимание подготовке кадров в военных учебных заведениях, в том числе по применению робототехнических комплексов.

По его словам, начиная с 2012 года, по решению министра обороны Сергея Шойгу восстановлена численность курсантов и вернулись в программы обучения востребованные военные дисциплины. "Раньше было не совсем обдуманное сокращение офицерского состава, и число курсантов исчислялось единицами. Сейчас набор восстановлен, и в военные вузы огромный спрос и конкурс", - заявил Борисов.