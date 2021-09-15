Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили ситуацию в регионе

Текущая ситуация с безопасностью в регионе, включая процесс делимитации государственной границы, открытие коммуникаций, инфраструктурные проекты и другие вопросы обсуждались на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, говорится в сообщении Министерства иностранных дел АР.

В ходе встречи глава МИД проинформировал спецпредставителя ЕС о реализации трехсторонних заявлений. В данном контексте Байрамов подчеркнул недопустимость действий Армении, отметил безосновательность претензий и высказываний армянской стороны, служащих обострению ситуации.

В свою очередь, Клаар отметил, что ЕС выступает с позиции мира, развития и процветания в регионе и готов оказать соответствующую поддержку в этом направлении.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, а также возможности сотрудничества в сфере экономики.

А.Салаева