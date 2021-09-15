Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили ситуацию в регионе

Текущая ситуация с безопасностью в регионе, включая процесс делимитации государственной границы, открытие коммуникаций, инфраструктурные проекты и другие вопросы обсуждались на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, говорится в сообщении Министерства иностранных дел АР.
В ходе встречи глава МИД проинформировал спецпредставителя ЕС о реализации трехсторонних заявлений. В данном контексте Байрамов подчеркнул недопустимость действий Армении, отметил безосновательность претензий и высказываний армянской стороны, служащих обострению ситуации.
В свою очередь, Клаар отметил, что ЕС выступает с позиции мира, развития и процветания в регионе и готов оказать соответствующую поддержку в этом направлении.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, а также возможности сотрудничества в сфере экономики.
А.Салаева
Казахстан в январе-августе снизил добычу нефти на 4%, газа - на 7%
Украина в январе-августе купила нефти у Азербайджана на $288 млн
В ООН призвали наложить мораторий на использование технологий ИИ, которые нарушают права человека
Мальчик из России скончался от отравления в Турции
В Азербайджане зафиксировано незначительное снижение новых случаев заражения COVID-19
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
В СБ ООН пройдет экстренное заседание по КНДР
В Пакистане отказываются продолжать принимать афганских беженцев
Самолет рейса Йошкар-Ола-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!
Yelo Bank поддержал школьников из села Джоджуг Марджанлы
Банк Республика реализовал специальный проект для детей шехидов и гази
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог