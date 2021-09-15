Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0233 GBR   2.3473 TRY   0.2013

Цена на нефть

14.09 $/bbl   WTI 70.46 0.01 Brent 73.60 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 15.09.2021 21:20

Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили ситуацию в регионе

Текущая ситуация с безопасностью в регионе, включая процесс делимитации государственной границы, открытие коммуникаций, инфраструктурные проекты и другие вопросы обсуждались на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, говорится в сообщении Министерства иностранных дел АР.

В ходе встречи глава МИД проинформировал спецпредставителя ЕС о реализации трехсторонних заявлений. В данном контексте Байрамов подчеркнул недопустимость действий Армении, отметил безосновательность претензий и высказываний армянской стороны, служащих обострению ситуации.

В свою очередь, Клаар отметил, что ЕС выступает с позиции мира, развития и процветания в регионе и готов оказать соответствующую поддержку в этом направлении.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, а также возможности сотрудничества в сфере экономики.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]