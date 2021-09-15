В ООН призвали наложить мораторий на использование технологий ИИ, которые нарушают права человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелетпризвала наложить мораторий в мире на использование технологий искусственного интеллекта (ИИ)в тех случаях, когда это нарушает права человека, сообщает в среду агентство Associated Press.
"Технологии ИИ могут быть силами добра, а могут иметь негативные, даже катастрофические эффекты, если использовать их без надлежащего внимания к тому, как они влияют на права человека", - говорится в заявлении Бачелет.
По ее словам, в число приложений на основе ИИ, которые должны быть запрещены, входят системы, которые применяются некоторыми государствами, для отслеживания действий людей. Также речь идет об оснащающихся на ИИ инструментах, которые классифицируют людей по группам, например, по национальности или гендеру.
Бачелет не призывала к полному запрету технологий распознавания лиц, но отметила, что власти должны воздержаться от сканирования лиц в реальном времени до тех пор, пока не будет доказано, что система работает исправно, не дискриминирует людей и соответствует определенным стандартам защиты информации.
В ООН не считают нужным запрещать все технологии ИИ, но отмечают, что они должны использоваться аккуратно и не должны нарушать права человека. На данный момент не существует структуры, которая бы обеспечивала это, отмечает Associated Press.
Ранее эксперты ООН по правам человека призывали все государства ввести глобальный мораторий на продажу и транспортировку технологий слежения, пока государства не введут строгие правила, гарантирующие использование этих технологий в соответствии с международным стандартом прав человека. Среди технологий данной направленности есть и технологии ИИ.
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