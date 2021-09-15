Украина в январе-августе купила нефти у Азербайджана на $288 млн

Украина в январе-августе 2021 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 14,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до 770,824 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, сырье импортировано на $354,808 млн (рост на 20,8%), в том числе из Азербайджана - на $287,823 млн, Ливии - на $37,032 млн, Алжира - на $29,421 млн, других стран - на $0,532 млн.