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ТЭК 15.09.2021 21:50

Украина в январе-августе купила нефти у Азербайджана на $288 млн

Украина в январе-августе 2021 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 14,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до 770,824 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, сырье импортировано на $354,808 млн (рост на 20,8%), в том числе из Азербайджана - на $287,823 млн, Ливии - на $37,032 млн, Алжира - на $29,421 млн, других стран - на $0,532 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]