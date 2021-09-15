Мальчик из России скончался от отравления в Турции

Московские следователи расследуют обстоятельства смерти ребенка из Россиив турецкой Анталии предположительно от отравления, сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
"По предварительным данным, 9 сентября 4-летний мальчик, находясь вместе с родителями на территории Турецкой Республики, в связи с непреходящими на протяжении нескольких дней симптомами отравления был госпитализирован в медицинское учреждение города Анталия, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался", - сказала Иванова в среду журналистам.
Она отметила, что в территориальное подразделение главка обратился близкий родственник семьи, который сообщил о случившемся с малолетним.
"Зюзинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.
По ее словам, в ближайшее время, по возвращении родителей на территорию РФ, они будут допрошены.
"Будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по его лечению на территории иностранного государства", - добавила представитель следствия.
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