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Происшествия 15.09.2021 22:23

Мальчик из России скончался от отравления в Турции

Московские следователи расследуют обстоятельства смерти ребенка из Россиив турецкой Анталии предположительно от отравления, сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По предварительным данным, 9 сентября 4-летний мальчик, находясь вместе с родителями на территории Турецкой Республики, в связи с непреходящими на протяжении нескольких дней симптомами отравления был госпитализирован в медицинское учреждение города Анталия, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался", - сказала Иванова в среду журналистам.

Она отметила, что в территориальное подразделение главка обратился близкий родственник семьи, который сообщил о случившемся с малолетним.

"Зюзинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.

По ее словам, в ближайшее время, по возвращении родителей на территорию РФ, они будут допрошены.

"Будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по его лечению на территории иностранного государства", - добавила представитель следствия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]