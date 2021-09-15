В Пакистане отказываются продолжать принимать афганских беженцев

Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуфзаявил, что его страна больше не может принимать новых беженцев из Афганистана, в том числе - из-за недостаточного финансирования, сообщает в среду Associated Press.
"Пакистан сейчас больше не в состоянии принимать новых беженцев", - заявил он в ходе пресс-конференции в Исламабаде. По его словам, более 3 млн афганских беженцев, бежавших из своей страны, сейчас находятся в Пакистане.
По его словам, Пакистан постарается сделать все возможное, чтобы помочь афганцам, но международное сообщество тоже должно активизировать усилия для предотвращения гуманитарного кризиса.
Ранее премьер Пакистана Имран Хан призвал международное сообщество продолжать высылать Афганистану гуманитарную помощь, а захватившей его территорию группировке "Талибан" "дать время".
Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили ситуацию в регионе
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу провел встречу с главой МИД Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси
Казахстан в январе-августе снизил добычу нефти на 4%, газа - на 7%
Украина в январе-августе купила нефти у Азербайджана на $288 млн
В ООН призвали наложить мораторий на использование технологий ИИ, которые нарушают права человека
Мальчик из России скончался от отравления в Турции
В Азербайджане зафиксировано незначительное снижение новых случаев заражения COVID-19
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!
Yelo Bank поддержал школьников из села Джоджуг Марджанлы
Банк Республика реализовал специальный проект для детей шехидов и гази
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог