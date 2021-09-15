В Пакистане отказываются продолжать принимать афганских беженцев

Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуфзаявил, что его страна больше не может принимать новых беженцев из Афганистана, в том числе - из-за недостаточного финансирования, сообщает в среду Associated Press.

"Пакистан сейчас больше не в состоянии принимать новых беженцев", - заявил он в ходе пресс-конференции в Исламабаде. По его словам, более 3 млн афганских беженцев, бежавших из своей страны, сейчас находятся в Пакистане.

По его словам, Пакистан постарается сделать все возможное, чтобы помочь афганцам, но международное сообщество тоже должно активизировать усилия для предотвращения гуманитарного кризиса.

Ранее премьер Пакистана Имран Хан призвал международное сообщество продолжать высылать Афганистану гуманитарную помощь, а захватившей его территорию группировке "Талибан" "дать время".