Турция отказывается принимать россиян с прививками «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Турция с 14 сентября начала принимать без тестов только россиян с сертификатом о вакцинации "Спутник V" или антителами, привитым другими российскими вакцинами нужно предъявлять ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По данным крупных туроператорских компаний, Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации "Спутником V" и переболевших. При этом вторая доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее, чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта и QR-кодом", - сообщили в АТОР.
В ассоциации уточняют, что туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. Въехать с сертификатом о вакцинации турист может также, если он привит одной из вакцин, признанных ВОЗ.
Ранее сообщалось, также со ссылкой на информацию туроператоров, что Турция с 3 сентября прекратила принимать сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт". В то же время, как подчеркивают в АТОР, на сайте посольства Турции в РФ нет официальной информации о новых требованиях.
"Ситуация с признанием или непризнанием определенных российских вакцин требует официального прояснения позиции турецкой стороны: состояние неопределенности не дает многим туристам возможности решить вопрос о поездке в Турцию. Ассоциация туроператоров направила официальный запрос в посольство Турецкой Республики по данному вопросу", - говорится в сообщении АТОР.
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