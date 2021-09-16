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Туризм 16.09.2021 11:46

Турция отказывается принимать россиян с прививками «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Турция с 14 сентября начала принимать без тестов только россиян с сертификатом о вакцинации "Спутник V" или антителами, привитым другими российскими вакцинами нужно предъявлять ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным крупных туроператорских компаний, Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации "Спутником V" и переболевших. При этом вторая доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее, чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта и QR-кодом", - сообщили в АТОР.

В ассоциации уточняют, что туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. Въехать с сертификатом о вакцинации турист может также, если он привит одной из вакцин, признанных ВОЗ.

Ранее сообщалось, также со ссылкой на информацию туроператоров, что Турция с 3 сентября прекратила принимать сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт". В то же время, как подчеркивают в АТОР, на сайте посольства Турции в РФ нет официальной информации о новых требованиях.

"Ситуация с признанием или непризнанием определенных российских вакцин требует официального прояснения позиции турецкой стороны: состояние неопределенности не дает многим туристам возможности решить вопрос о поездке в Турцию. Ассоциация туроператоров направила официальный запрос в посольство Турецкой Республики по данному вопросу", - говорится в сообщении АТОР.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, РОССИЯНЕ, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]