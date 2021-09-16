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Финансы 16.09.2021 11:51

В Азербайджане зарегистрировано НБКО FİNKAPİTAL

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала Небанковскую кредитную организацию «FİNKAPİTAL».

«Уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов. Официальным представителем является Турал Багиров», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.

В состав Наблюдательного совета НБКО входят: Эльчин Махмудов, Яшар Гасанов и Асиф Мамедов.

FİNKAPİTAL госрегистрацию прошла 1 июля.

Р.Ахмедов

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Тэги: НБКО, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]