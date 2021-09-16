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Бизнес и законодательство 16.09.2021 11:49

В СХПП появится новый резидент с капиталом в $2,8 млн

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Azеrbaycan Vanhong Ceramics Co».

«Уставный капитал компании равен $2,8 млн. Компания прошла госрегистрацию 12 июля 2021 года. Юридический адрес компании - Сумгайытский химпромпарк (СХПП)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.

Официальным представителем компании является гражданин Китая Ванг Зхийи.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]